Chelsea-Manchester City stasera in tv: canale, orario e streaming Premier League 2022/2023

Tutto pronto per un big match di lusso come quello tra Chelsea e Manchester City in Premier League. La squadra di Graham Potter ospiterà quella di Guardiola per il primo di un affascinante doppio scontro, dato che i Blues giocheranno all’Etihad anche domenica. Il Chelsea deve sfatare il tabù degli scontri diretti, mentre i Citizens sono chiamati a rispondere alla capolista Arsenal. La partita potrà essere seguita sui canali Sky: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4k (213), oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go.