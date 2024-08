Chelsea-Manchester City oggi in tv: programma, orario e diretta Premier League 2024/2025

Il programma e come vedere in tv Chelsea-Manchester City, partita valida per la prima giornata della Premier League 2024/2025. Inizia col botto la nuova stagione per le due formazioni, con un testa a testa tra due squadre che mirano a occupare le primissime posizioni in classifica. Inoltre, il calendario mette l’uno contro l’altro Enzo Maresca e Pep Guardiola, con il primo che ha fatto parte anche dello staff tecnico del secondo proprio ai Citizens, e che ora, dopo l’esperienza di successo con il Leicester in Championship, si misura per la prima volta alla guida di una big di Premier. A tutto questo, ovviamente, si aggiunge il grande spettacolo dato dai grandi nomi che vedremo impegnati in campo. Insomma, non resta che prepararsi al fischio d’inizio, in programma alle 17:30 di domenica 18 agosto.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta su Sky, in particolare su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.