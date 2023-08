Chelsea-Liverpool oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2023/2024

Tutte le indicazioni per seguire Chelsea-Liverpool, big match della prima giornata di Premier League 2023/2024 di domenica 13 agosto. Calcio d’inizio in programma alle 17.30 a Stamford Bridge per una classica del calcio inglese e con due squadre vogliose di riscattare un’ultima stagione al di sotto delle aspettative, soprattutto per quanto riguarda i Blues. Sarà possibile guardare il match su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e in streaming su NOW Tv e Sky Go.