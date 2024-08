Chelsea-Inter oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Amichevole 2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Chelsea-Inter, match valevole per l’amichevole precampionato estiva in vista della nuova stagione 2024/2025. La formazione nerazzurra guidata da Simone Inzaghi, dopo la sconfitta incassata in settimana contro l’Al-Ittihad, vuole rialzare la testa in questo ultimo test pre-stagionale. Una vittoria permetterebbe ai campioni d’Italia in carica di arrivare nel miglior modo possibile all’esordio in campionato.

Chelsea-Inter, come seguire il match

Dall’altra parte ci sarà il Chelsea allenato da Enzo Maresca che, nelle prime apparizioni non ufficiali, non ha particolarmente brillato. Per i Blues, dunque, sarà interessante capire il livello di preparazione raggiunto. La partita andrà in scena alle ore 16:00 di domenica 11 agosto e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn; la medesima emittente garantirà anche il servizio di streaming. Sportface.it seguirà l’evento in diretta con un live testuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.