Chelsea-Borussia Dortmund stasera in tv: canale, orario e streaming ritorno ottavi Champions League 2022/2023

Alle 21:00 di stasera, martedì 7 marzo il Chelsea ospiterà il Borussia Dortmund in occasione del match di ritorno degli ottavi di Champions League 2022/2023. Si riparte dall’1-0 dell’andata a favore dei tedeschi e gli uomini di Potter cercano il successo casalingo per ribaltare la situazione. La partita potrà essere seguita in chiaro in tv su Canale 5, oltre che su Sky Sport Football, Sky Sport (251) e in streaming su Sky Go, NOW, Infinity e sul sito di Sportmediaset. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.