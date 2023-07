Champions League 2023/2024, andata primo turno preliminare in tv: calendario, programma e orari

Si entra nel vivo delle fasi preliminari relative alla prossima Champions League, con il primo turno che vede in campo ben 30 squadre per due confronti andata/ritorno in programma questa settimana e la prossima. Gli incontri d’andata si giocheranno nelle giornate di martedì 11 e mercoledì 12 luglio, ma in Italia non è prevista la diretta televisiva di alcun incontro. I turni preliminari, infatti, non sono inclusi nel pacchetto di diritti tv che vengono acquistati per la trasmissione della competizione. Di segui il calendario e gli orari delle partite di questa settimana.

CHAMPIONS LEAGUE PRIMO TURNO PRELIMINARE – ANDATA

-Martedì 11 luglio

17:00 – FC Urartu (ARM) – HSK Zrinjski (BIH)

17:30 – Lincoln Red Imps (GBR) – Qarabag (AZE)

18:00 – Zalgiris Vilnius (LTU) – Struga (MKD)

20:00 – Hamrun Spartans (MLT) – Maccabi Haifa (ISR)

20:00 – Olimpija Ljubljana (SVN) – Valmiera (LVA)

20:00 – Rakow Czestochova (POL) – Flora Tallinn (EST)

20:45 – Ballkani (KOS) – Ludogorets (BUL)

20:45 – Klaksvik (FRO) – Ferencvarosi (HUN)

20:45 – FK Partizani (ALB) – Bate Borisov (BLR)

20:45 – Shamrock Rovers (IRL) – Breidablik (ISL)

-Mercoledì 12 luglio

16:00 – FC Astana (KAZ) – Dinamo Tbilisi (GEO)

18:00 – HJK Helsinki (FIN) – Larne (NIR)

19:00 – BK Hacken (SWE) – New Saints FC (WAL)

19:30 -Farul Constanta (ROU) – FC Sheriff Tiraspol (MDA)

20:30 – Slovan Bratislava (SVK) – Swift Hesper (LUX)