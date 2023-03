Cesena-Montevarchi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

E’ tutto pronto allo stadio Dino Manuzzi per Cesena-Montevarchi, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della gara. La formazione bianconera, dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime due sfide, ha bisogno di rialzare la testa per non perdere ulteriore terreno dalla Reggiana capolista e continuare a sperare nella promozione diretta in Serie B. Gli ospiti, invece, non vincono dall’ultimo incontro contro il Gubbio di dicembre e sperano di ritrovare un importante successo. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

