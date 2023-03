Carrarese-Rimini oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Carrarese-Rimini, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La squadra toscana è stata fermata dalla Reggiana nello scorso turno dopo quattro vittorie di fila, e adesso vuole riprendere la propria marcia per avvicinarsi alle prime posizioni della classifica. I romagnoli, invece, hanno ritrovato la vittoria contro la Fermana e sperano di portare a casa altri tre punti in ottica playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

