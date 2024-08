Cerimonia di apertura Paralimpiadi Parigi 2024: data, orario, tv e streaming

La cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024 inizierà alle 20:00 di mercoledì 28 agosto e si svolgerà in Place de la Concorde, nel cuore della capitale. Attesi 4400 atleti, 2500 accompagnatori, 184 delegazioni e una stima di circa 65.000 spettatori. Per l’Italia è un appuntamento storico: 141 gli atleti in gara, 26 in più rispetto all’ultima edizione, in 17 diverse discipline, per quella che è la delegazione più numerosa di sempre ai Giochi. E c’è grande attesa per vedere sfilare i due portabandiera azzurri, il ciclista Luca Mazzone e la velocista di atletica Ambra Sabatini.

Mazzone ha iniziato la sua avventura paralimpica nel nuoto, prendendo parte a tre edizioni dei Giochi Paralimpici: Sydney 2000 (dove ha vinto 2 medaglie d’argento, nei 50 e 200 stile libero), Atene 2004 e Pechino 2008. Poi l’amore con l’handbike: ai Giochi Paralimpici di Rio 2016 e Tokyo 2020 ha collezionato 1 oro nella crono, 1 oro nel team relay e 1 argento nella gara su strada in Brasile, 1 oro nel team relay, 1 argento nella gara su strada e 1 argento nella cronometro in Giappone. Fuoriclasse dell’atletica, Ambra Sabatini ha preso parte ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, dove ha trionfato nei 100 metri di categoria T63 stabilendo anche il record mondiale con 14”11, primato migliorato ancora in occasione dei Campionati Mondiali di Parigi del 2023, dove corre in 13”98. La cerimonia d’apertura dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024 sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, che sarà rete paralimpica per tutta la durata dell’edizione. Streaming su Rai Play.

DATA: Mercoledì 28 agosto

ORARIO: 20:00

TV e STREAMING: Rai 2 e Rai Play