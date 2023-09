Cerignola-Brindisi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cerignola-Brindisi, match valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo aver ottenuto due pareggi nelle prime due partita, vogliono conquistare la loro prima vittoria stagionale. La formazione ospite, invece, spera di portare a casa questo derby tutto pugliese per assicurarsi i primi punti della sua stagione. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 18 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

SEGUI LA DIRETTA

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA