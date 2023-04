Catanzaro-FeralpiSalò oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Supercoppa Serie C 2022/2023

Catanzaro-FeralpiSalò sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la Supercoppa di Serie C 2023. Tutto pronto allo stadio Ceravolo, dove le due formazioni che hanno vinto rispettivamente il girone C e il girone A della Serie C vogliono vincere all’esordio della competizione a tre che coinvolge le tre magnifiche promosse dirette alla Serie B e che assegna un trofeo. Si parte alle ore 16.30 di sabato 29 aprile, diretta su Eleven Sports, disponibile anche sulla piattaforma Dazn.