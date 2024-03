Catania-Giugliano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Catania-Giugliano sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentaquattresima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Allo stadio Angelo Massimino c’è in programma una partita molto importante. Gli etnei hanno un solo obiettivo da qui a fine campionato: difendere il vantaggio per evitare i playout e ritrovarsi così ai playoff visto il raggiungimento della finale di Coppa Italia. Viceversa, i campani sono settimi e vogliono sempre più migliorare il proprio piazzamento per la post season. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di giovedì 28 marzo, diretta tv su Sky Sport 253, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.