Caso Negreira, conferenza stampa RFEF e Medina Cantalejo: orario, tv e streaming

di Mattia Zucchiatti 13

La Rfef, la federcalcio spagnola, ha convocato una conferenza stampa con i vertici arbitrali alle 14:00 di oggi, giovedì 2 marzo. Non è stato specificato l’ordine del giorno se non con un generico “questioni di diversi ambiti d’attualità”, ma tutto lascia pensare che l’oggetto della conferenza sia il caso Negreira, legato a presunti pagamenti milionari da parte del Barcellona ad una società dell’ex vicepresidente del comitato tecnico degli arbitri Josè Maria Enriquez Negreira. L’incontro si terrà nella sala Luis Aragonés della Ciudad del Fútbol alla presenza del segretario generale della Rfef Andreu Camps e dell’ex fischietto Luis Medina Cantalejo, presidente del Comitato tecnico degli arbitri. L’evento potrà essere seguito in diretta anche sul sito RFEF (www.rfef.es) e su tutti i suoi canali ufficiali (Youtube in particolare). Tra i temi che potrebbero essere toccati anche quello del ricorso del Cadice al Tas dopo l’errore del var sul fuorigioco nel match contro l’Elche.