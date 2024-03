Casertana-Taranto oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Casertana-Taranto sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della trentaquattresima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Allo stadio Alberto Pinto si sfidano due squadre che occupano la stessa fascia della classifica: 53 punti per i pugliesi al quinto posto, 52 punti per i campani al sesto posto. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 14 di sabato 30 marzo, diretta tv su Sky Sport 252, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.