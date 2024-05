Casertana-Cerignola oggi in tv: data, orario e diretta streaming playoff Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni in merito alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Casertana-Cerignola, match valevole per il secondo turno dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione campana entra in questo fase del torneo in virtù del miglior piazzamento di classifica nella regular season e ora vuole farlo valere anche in questo match.

La compagine pugliese, dopo aver staccato il pass per il secondo turno grazie al pareggio a reti bianche contro il Giugliano, questa volta avrà per forza bisogno di una vittoria. I padroni di casa hanno disputato una grandissima stagione e non vogliono essere eliminati alla loro prima gara nei playoff, mentre gli ospiti hanno intenzione di proseguire il loro cammino. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 11 maggio alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 257.

