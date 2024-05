Casertana-Audace Cerignola in tv: data, orario e diretta streaming playoff Serie C 2023/2024

Casertana-Audace Cerignola sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match valido per il secondo turno della fase interna ai gironi dei playoff di Serie C 2023/2024. Nel gruppo C la Casertana fa il proprio debutto nella post season dopo aver saltato il primo turno perché piazzata quarta in regular season, sfiderà la formazione pugliese di Cerignola che ha pareggiato contro il Giugliano avanzando così al turno successivo. Non sono previsti supplementari o rigori, dunque c’è un doppio vantaggio per i campani: giocano in casa e possono qualificarsi anche con un pareggio. Chi vincerà allo stadio Pinto? Appuntamento a orario da definire di sabato 11 maggio, diretta tv e streaming sui canali Sky Sport, possibile la diretta anche in chiaro su Rai Sport.