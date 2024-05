Carrarese-Juventus U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming playoff Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Carrarese-Juventus U23, match dello stadio Dei Marmi valevole per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Archiviato il pareggio per 1-1 maturato nella gara di andata del Moccagatta, le due squadre scenderanno in campo per decretare chi andrà in semifinale. La compagine toscana vuole sfruttare il fattore campo per assicurare l’ingresso tra le migliori quattro di questi playoff.

Carrarese-Juventus U23, come seguire il match in tv

La formazione bianconera, dal suo canto, ha fatto un grande percorso finora e non vuole assolutamente smettere di sognare la promozione in Serie B. La sfida sarà probabilmente molto equilibrata e non è da escludere una possibile prosecuzione oltre i novanta minuti. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 maggio alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

