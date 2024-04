Virtus Bologna-Ragusa in tv: programma, orario e diretta gara-3 playoff Serie A1 femminile 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Ragusa, sfida valida come gara-2 dei playoff della Serie A1 femminile 2023/2024 di basket. Dopo la sorpresa di gara-1, in cui la formazione siciliana ha strappata una vittoria di misura alla Segafredo Arena, le Vu Nere si sono rifatte alla grande in gara-2, restituendo il favore e vincendo nella cornice del Palaminardi. Gara-2 ha visto un dominio della Virtus quasi mai messo in discussione, con Ragusa che è riuscita ad aggiudicarsi solo il parziale del secondo quarto, dopo il pesante 8-21 del primo quarto, non riuscendo a tenere il passo delle avversarie nel secondo tempo. Ora, nuovo cambio di campo per questa sfida decisiva, la cui vincente strapperà il pass per le semifinali. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di mercoledì 1 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Virtus Bologna, valida per i playoff di Serie A1 2023/2024 di basket.

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma ufficiale della lega, raggiungibile dal seguente link, previa attivazione dell’abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.