Calendario semifinali Mondiali beach volley Tlaxcala 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario delle semifinali dei Mondiali di beach volley 2023, in programma a Tlaxcala (Messico) da venerdì 6 a domenica 15 ottobre. Prosegue lo spettacolo della rassegna iridata, che oltre alle medaglie assegnerà anche le prime carte a cinque cerchi per Parigi 2024. Si inizia a sentire il profumo delle medaglie: chi giocherà per il terzo gradino del podio e chi per il titolo e la qualificazione olimpica? Le coppie italiane purtroppo sono uscite di scena, ma lo spettacolo sulla sabbia messicana di certo non mancherà nel penultimo atto del torneo.

STREAMING E TV – L’intero evento sarà visibile previo abbonamento su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della Federazione internazionale, mentre non è prevista copertura televisiva in Italia. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache, risultati e classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari italiani (otto ore in più rispetto al Messico) delle semifinali dei Mondiali di beach volley 2023.

Calendario semifinali Mondiali beach volley 2023

Orari italiani (8 ore in più rispetto a Tlaxcala)

DOMENICA 15 OTTOBRE

01.00 Losiak/Bryl vs Ahman/Hellvig (uomini)

02.00 Hughes/Cheng vs Nuss/Kloth (donne)

03.00 Perusic/Schweiner vs Crabb/Brunner (uomini)

04.00 Ana Patricia/Duda vs Mariafe/Clancy (donne)