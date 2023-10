Boxe, Logan Paul vs Dillon Danis oggi in tv: programma, orario e streaming

Un altro appuntamento sul ring per Logan Paul, il celebre youtuber e influencer che ha già incrociato i guantoni con Floyd Mayweather. Stavolta il fratello di Jake (che al contrario ha sfidato gente come Nate Diaz e Anderson Silva) dovrà vedersela con Dillon Danis, un grande nome delle Mma e del jiu-jitsu. L’evento è in programma alla Manchester Arena, che ospiterà anche il main event tra Tommy Fury e KSI. Insomma, grandi nomi della boxe non ce ne sono. Ma lo spazio per personaggi dello spettacolo che sanno attrarre grandi folle c’è eccome. L’intero evento è in programma alle 20:00 di oggi, sabato 14 ottobre. Potrete seguirlo in diretta esclusiva in Italia su Dazn al costo di 9.99 euro.