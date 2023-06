Calendario Giochi Europei Cracovia 2023: programma e orari

Il calendario completo dei Giochi Europei 2023, che si svolgeranno dal 21 giugno al 2 luglio a Cracovia, in Polonia. Saranno in totale 29 gli sport (19 quelli che andranno in scena anche alle Olimpiadi di Parigi 2024) inseriti nel ricchissimo programma della manifestazione multisport, che promette grande spettacolo anche in questa nuova edizione. L’Italia sarà al via con un numeroso contingente di atleti, pronti a giocarsi i titoli (per molte discipline valevoli come Europei) ma anche qualche biglietto per Parigi 2024. Per quanto riguarda l’atletica leggera, la manifestazione polacca varrà come Europeo a squadre, in cui l’Italia è inserita nella prima divisione assieme a Polonia, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Francia, Portogallo, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Turchia, Finlandia, Svezia, Grecia e Belgio. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari di tutte le gare delle specialità olimpiche dei Giochi Europei di Cracovia 2023 (per l’atletica specificate solo le gare della prima divisione).

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT

Calendario Giochi Europei Cracovia 2023

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

MERCOLEDI’ 21 GIUGNO

9.00 Nuoto artistico Duo libero

9.08 Canoa velocità K4 500m femminile – Batterie

9.24 Canoa velocità K4 500m maschile – Batterie

9.30 BMX freestyle Qualificazioni femminili (Gruppo 1)

9.30 Basket 3×3 donne (Pool B)

9.40 Canoa velocità C2 500m femminile – Batterie

9.54 Canoa velocità C2 500m femminile – Batterie

9.55 Basket 3×3 donne (Pool B)

10.20 Basket 3×3 uomini (Pool B)

10.32 Canoa velocità K2 500m femminile – Batterie

10.45 Basket 3×3 uomini (Pool B)

10.53 Canoa velocità K2 500m maschile – Batterie

11.20 Basket 3×3 donne (Pool B)

11.30 BMX freestyle Qualificazioni femminili (Gruppo 2)

11.45 Basket 3×3 donne (Pool B)

12.10 Basket 3×3 uomini (Pool B)

12.35 Basket 3×3 uomini (Pool B)

13.45 BMX freestyle Qualificazioni maschili (Gruppo 1)

14.30 Basket 3×3 donne (Pool D)

14.55 Basket 3×3 donne (Pool D)

15.00 Nuoto artistico Libero a squadre

15.20 Basket 3×3 uomini (Pool D)

15.38 Canoa velocità K4 500m femminile – Semifinali

15.45 BMX freestyle Qualificazioni maschili (Gruppo 2)

15.45 Basket 3×3 uomini (Pool D)

15.46 Canoa velocità K4 500m maschile – Semifinali

15.53 Canoa velocità C2 500m femminile – Semifinali

16.00 Canoa velocità C2 500m maschile – Semifinali

16.20 Basket 3×3 donne (Pool D)

16.32 Canoa velocità K2 500m femminile – Semifinali

16.45 Basket 3×3 donne (Pool D)

16.46 Canoa velocità K2 500m maschile – Semifinali

17.10 Basket 3×3 uomini (Pool D)

17.35 Basket 3×3 uomini (Pool D)

GIOVEDI’ 22 GIUGNO

9.07 Canoa velocità C1 200m maschile – Batterie

9.15 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m squadre miste – Qualificazioni

9.21 Canoa velocità C1 200m femminile – Batterie

9.35 Canoa velocità K1 200m maschile – Batterie

9.49 Canoa velocità K1 200m femminile – Batterie

11.00 Tiro a segno Pistola 10m maschile – Qualificazioni

11.30 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m squadre miste – Finale

13.00 Tiro a segno Pistola 10m femminile – Qualificazioni

13.30 Tiro a segno Pistola 10m maschile – Finale

13.30 Basket 3×3 donne (Pool A)

13.55 Basket 3×3 donne (Pool A)

14.07 Canoa velocità C2 500m maschile – Finale

14.16 Canoa velocità C2 500m femminile – Finale

14.20 Basket 3×3 uomini (Pool A)

14.25 Canoa velocità K2 500m maschile – Finale B

14.34 Canoa velocità K2 500m maschile – Finale A

14.43 Canoa velocità K4 500m femminile – Finale

14.45 Basket 3×3 uomini (Pool A)

15.00 BMX freestyle Finali femminili

15.20 Basket 3×3 donne (Pool A)

15.30 Tiro a segno Pistola 10m femminile – Finale

15.45 Basket 3×3 donne (Pool A)

16.07 Canoa velocità C1 200m maschile – Semifinali

16.10 Basket 3×3 uomini (Pool A)

16.21 Canoa velocità C1 200m femminile – Semifinali

16.28 Canoa velocità K1 200m maschile – Semifinali

16.35 Basket 3×3 uomini (Pool A)

16.42 Canoa velocità K1 200m femminile – Semifinali

16.45 BMX freestyle Finali femminili

17.00 Tuffi Team Event 3m/10m misto

17.17 Canoa velocità C2 200m misto – Batterie

17.31 Canoa velocità K2 200m misto – Batterie

18.00 Nuoto artistico Duo tecnico

18.30 Arrampicata Speed femminile – Qualificazioni

18.30 Basket 3×3 donne (Pool C)

18.55 Basket 3×3 donne (Pool C)

19.20 Basket 3×3 uomini (Pool C)

19.30 Arrampicata Speed femminile – Finale

19.45 Basket 3×3 uomini (Pool C)

20.20 Basket 3×3 donne (Pool C)

20.45 Basket 3×3 donne (Pool C)

21.10 Basket 3×3 uomini (Pool C)

21.35 Basket 3×3 uomini (Pool C)

VENERDI’ 23 GIUGNO

8.45 Tiro con l’arco Individuale maschile e femminile

9.00 Taekwondo femminile 46kg e 49kg, maschile 54kg e 58kg – Preliminari

9.07 Canoa velocità K1 500m femminile – Batterie

9.15 Tiro a segno Pistola 10m squadre miste – Qualificazioni

9.28 Canoa velocità K1 500m maschile – Batterie

9.30 Tennistavolo Singolo maschile e femminile – Preliminari (Round 1)

9.49 Canoa velocità C1 500m maschile – Batterie

10.00 Tuffi Piattaforma 10m individuale femminile – Preliminari

10.00 Nuoto artistico Free Routine Combination

11.30 Tennistavolo Doppio misto – Sedicesimi di finale

11.30 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m maschile – Qualificazioni

11.30 Arrampicata Lead maschile e femminile – Qualificazioni

12.00 Tiro a segno Pistola 10m squadre miste – Finale

13.00 Tiro con l’arco Individuale maschile e femminile

13.00 Pugilato Preliminari – Sessione pomeridiana

13.30 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m femminile – Qualificazioni

13.30 Basket 3×3 donne (Pool B)

13.55 Basket 3×3 donne (Pool B)

14.00 Taekwondo femminile 46kg e 49kg, maschile 54kg e 58kg – Quarti di finale, semifinali e ripescaggi

14.07 Canoa velocità K2 500m femminile – Finale B

14.16 Canoa velocità K2 500m femminile – Finale A

14.20 Basket 3×3 uomini (Pool B)

14.25 Canoa velocità K4 500m maschile – Finale

14.45 Basket 3×3 uomini (Pool B)

14.45 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m maschile – Finale

14.55 Canoa velocità C1 200m maschile – Finale B

15.00 Tennistavolo Singolo maschile e femminile – Preliminari (Round 2)

15.00 Tuffi Sincro misto trampolino 3m

15.04 Canoa velocità C1 200m maschile – Finale A

15.13 Canoa velocità C1 200m femminile – Finale

15.20 Basket 3×3 donne (Pool A)

15.22 Canoa velocità K1 200m femminile – Finale A

15.31 Canoa velocità K1 200m maschile – Finale A

15.45 Basket 3×3 donne (Pool A)

16.10 Basket 3×3 uomini (Pool A)

16.15 Tiro con l’arco Squadre miste

16.15 Atletica Getto del peso femminile – Qualificazione

16.20 Atletica Lancio del martello femminile – Qualificazione

16.30 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m femminile – Finale

16.35 Basket 3×3 uomini (Pool A)

16.37 Canoa velocità C1 500m maschile – Semifinali

16.40 Tiro con l’arco Squadre miste – Ottavi di finale

16.51 Canoa velocità K1 500m femminile – Semifinali

17.05 Canoa velocità K1 500m maschile – Semifinali

17.05 Atletica 400m femminili

17.10 Canoa velocità C1 500m femminile – Semifinali

17.15 Atletica Getto del peso femminile – Finale

17.22 Atletica Salto triplo maschile – Qualificazioni

17.26 Atletica Lancio del martello femminile – Finale

17.35 Atletica 400m maschili

17.47 Canoa velocità C2 200m misto – Semifinali

17.54 Canoa velocità K2 200m misto – Semifinali

17.55 Atletica 5000m femminili

18.00 Nuoto artistico Tecnico a squadre

18.00 Pugilato Preliminari – Sessione serale

18.15 Atletica Lancio del disco femminile – Qualificazioni

18.20 Atletica Salto con l’asta maschile

18.28 Atletica 800m maschili

18.30 Tennistavolo Singolo maschile e femminile – Preliminari (Round 2)

18.30 Basket 3×3 donne (Pool D)

18.39 Atletica Salto triplo maschile – Finale

18.55 Atletica 3000m siepi maschili

18.55 Basket 3×3 donne (Pool D)

19.00 Taekwondo femminile 46kg e 49kg, maschile 54kg e 58kg – Finali per il bronzo e per l’oro

19.15 Arrampicata Speed maschile – Qualificazioni

19.20 Basket 3×3 uomini (Pool D)

19.21 Atletica Lancio del disco femminile – Finale

19.30 Atletica 100m femminili

19.45 Basket 3×3 uomini (Pool D)

19.50 Atletica 100m maschili

20.00 Tuffi Piattaforma 10m individuale femminile – Finale

20.20 Basket 3×3 donne (Pool C)

20.20 Arrampicata Speed maschile – Finale

20.45 Basket 3×3 donne (Pool C)

21.10 Basket 3×3 uomini (Pool C)

21.35 Basket 3×3 uomini (Pool C)

SABATO 24 GIUGNO

9.00 Taekwondo femminile 53kg e 57kg, maschile 63kg e 68kg – Preliminari

9.00 Tiro con l’arco Squadre femminili – Quarti di finale

9.15 Tiro a segno Pistola 10m squadre maschili – Qualificazioni (Q1)

10.00 Tiro a segno Pistola 10m squadre maschili – Qualificazioni (Q2)

10.00 Tuffi Trampolino 3m individuale maschile – Preliminari

10.00 Tennistavolo Singolo maschile e femminile – Trentaduesimi di finale

10.00 Nuoto artistico Routine acrobatica

10.40 Tiro con l’arco Squadre femminili – Semifinali

11.00 Tiro a segno Pistola 10m squadre femminili – Qualificazioni (Q1)

11.00 Arrampicata Boulder maschile – Qualificazioni

11.30 Tiro con l’arco Squadre maschili – Quarti di finale

11.45 Tiro a segno Pistola 10m squadre femminili – Qualificazioni (Q2)

11.45 Tiro a segno Pistola 10m squadre maschili – Finale

12.07 Canoa velocità K1 500m femminile – Finale B

12.14 Canoa velocità K1 500m maschile – Finale B

12.21 Canoa velocità C1 500m maschile – Finale A

12.30 Canoa velocità K1 500m femminile – Finale A

12.39 Canoa velocità K1 500m maschile – Finale A

12.48 Canoa velocità C1 500m femminile – Finale

13.00 Pugilato Preliminari – Sessione pomeridiana

13.10 Tiro con l’arco Squadre maschili – Semifinali

13.15 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m squadre maschili – Qualificazioni (Q1)

13.30 Tennistavolo Doppio misto – Quarti di finale

13.30 Basket 3×3 donne Quarto di finale 1

13.45 Tiro a segno Pistola 10m squadre femminili – Finale

13.55 Basket 3×3 donne Quarto di finale 2

14.00 Taekwondo femminile 53kg e 57kg, maschile 63kg e 68kg – Quarti di finale, semifinali e ripescaggi

14.00 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m squadre maschili – Qualificazioni (Q2)

14.00 Tiro con l’arco Squadre femminili – Finale per il bronzo

14.20 Basket 3×3 uomini Quarto di finale 1

14.25 Tiro con l’arco Squadre maschili – Finale per il bronzo

14.30 Arrampicata Boulder femminile – Qualificazioni

14.35 Canoa velocità K2 200m misto – Finale

14.44 Canoa velocità C2 200m misto – Finale

14.45 Basket 3×3 uomini Quarto di finale 2

14.50 Tiro con l’arco Squadre femminili – Finale per l’oro

15.00 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m squadre femminili – Qualificazioni (Q1)

15.00 Tuffi Sincro misto piattaforma 10m

15.10 Atletica Lancio del martello maschile – Qualificazioni

15.15 Tiro con l’arco Squadre maschili – Finale per l’oro

15.20 Atletica Salto in lungo maschile – Qualificazioni

15.20 Basket 3×3 donne Quarto di finale 3

15.45 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m squadre femminili – Qualificazioni (Q2)

15.45 Basket 3×3 donne Quarto di finale 4

15.55 Atletica Salto con l’asta femminile

16.05 Atletica 110m ostacoli maschili

16.10 Basket 3×3 uomini Quarto di finale 3

16.15 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m squadre maschili – Finale

16.15 Atletica Lancio del martello maschile – Finale

16.25 Atletica 100m ostacoli femminili

16.35 Basket 3×3 uomini Quarto di finale 4

16.36 Atletica Salto in lungo maschile – Finale

16.50 Atletica 800m femminili

17.00 Nuoto artistico Duo libero

17.10 Atletica 1500m maschile

17.15 Atletica Lancio del disco maschile – Qualificazioni

17.26 Atletica Salto triplo femminile – Qualificazioni

17.40 Atletica 400m ostacoli femminili

17.45 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m squadre femminili – Finale

18.00 Tennistavolo Singolo maschile e femminile – Trentaduesimi di finale

18.00 Pugilato Preliminari – Sessione serale

18.05 Atletica 400m ostacoli maschili

18.20 Atletica Lancio del disco maschile – Finale

18.30 Atletica Staffetta 4x100m femminile

18.30 Basket 3×3 donne Semifinale 1

18.41 Atletica Salto triplo femminile – Finale

18.50 Atletica Staffetta 4x100m maschile

18.55 Basket 3×3 donne Semifinale 2

19.00 Taekwondo femminile 53kg e 57kg, maschile 63kg e 68kg – Finali per il bronzo e per l’oro

19.00 Tuffi Trampolino 3m individuale maschile – Finale

19.20 Basket 3×3 uomini Semifinale 1

19.45 Basket 3×3 uomini Semifinale 2

20.00 Nuoto artistico Duo misto libero

20.00 Arrampicata Lead maschile – Finale

20.20 Basket 3×3 donne Finale terzo posto

20.45 Basket 3×3 uomini Finale terzo posto

21.00 Arrampicata Lead femminile – Finale

21.10 Basket 3×3 donne Finale primo posto

21.35 Basket 3×3 uomini Finale primo posto

DOMENICA 25 GIUGNO

9.00 Tiro a volo Skeet maschile e femminile – Qualificazioni (50 piattelli)

9.00 Tiro con l’arco Squadre miste – Quarti di finale

9.00 Pentathlon moderno Individuale femminile – Eliminazioni

9.00 Scherma Fioretto femminile individuale – Fase a gironi

9.00 Taekwondo femminile 62kg e 67kg, maschile 74kg e 80kg – Preliminari

9.15 Tiro a segno Pistola 25m femminile – Qualificazioni (Precision stage)

9.15 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m maschile – Qualificazioni

10.00 Tennistavolo Singolo maschile e femminile – Sedicesimi di finale

10.00 Tuffi Trampolino 3m individuale femminile – Preliminari

10.00 Nuoto artistico Libero a squadre

10.40 Tiro con l’arco Squadre miste – Semifinali

11.00 Scherma Fioretto femminile individuale – Eliminazioni dirette

11.30 Mountain bike femminile

12.00 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m maschile – Finale

13.00 Pugilato Preliminari – Sessione pomeridiana

13.00 Scherma Sciabola maschile individuale – Fase a gironi

14.00 Taekwondo femminile 62kg e 67kg, maschile 74kg e 80kg – Quarti di finale, semifinali e ripescaggi

14.15 Mountain bike maschile

14.30 Tennistavolo Doppio misto – Semifinali

14.30 Scherma Sciabola maschile individuale – Eliminazioni dirette

15.00 Tuffi Sincro piattaforma 10m maschile

15.10 Tiro con l’arco Squadre miste – Finale per il bronzo

15.20 Tennistavolo Doppio misto – Semifinali

15.30 Atletica Lancio del giavellotto femminile – Qualificazioni

15.35 Atletica Salto in alto maschile

15.35 Tiro con l’arco Squadre miste – Finale per l’oro

15.45 Tiro a volo Skeet femminile – Finale

16.05 Atletica 200m femminili

16.25 Atletica 200m maschili

16.28 Atletica Getto del peso maschile – Qualificazioni

16.34 Atletica Lancio del giavellotto femminile – Finale

16.55 Atletica Salto in lungo femminile – Qualificazioni

17.00 Tennistavolo Singolo maschile e femminile – Sedicesimi di finale

17.00 Arrampicata Boulder maschile – Finale

17.05 Atletica 3000m siepi femminili

17.25 Atletica Salto in alto femminile

17.27 Atletica Getto del peso maschile – Finale

17.33 Atletica Lancio del giavellotto maschile – Qualificazione

17.40 Atletica 5000m maschili

17.45 Tiro a volo Skeet maschile – Finale

18.00 Pugilato Preliminari – Sessione serale

18.00 Scherma Fioretto femminile individuale – Semifinali

18.00 Scherma Sciabola maschile individuale – Semifinali

18.10 Atletica Salto in lungo femminile – Finale

18.20 Atletica 1500m femminili

18.38 Atletica Lancio del giavellotto maschile – Finale

18.45 Atletica Staffetta 4x400m mista

19.00 Taekwondo femminile 62kg e 67kg, maschile 74kg e 80kg – Finali per il bronzo e per l’oro

19.00 Tuffi Trampolino 3m individuale femminile – Finale

19.10 Scherma Fioretto femminile individuale – Finali

19.10 Scherma Sciabola maschile individuale – Finale

20.00 Arrampicata Boulder femminile – Finale

LUNEDI’ 26 GIUGNO

9.00 Taekwondo femminile 73kg e +73kg, maschile 87kg e +87kg – Preliminari

9.00 Tiro con l’arco Individuale maschile – Trentaduesimi e sedicesimi

9.00 Tiro a volo Skeet squadre miste – Qualificazioni

9.00 Scherma Spada femminile individuale – Fase a gironi

9.00 Pentathlon moderno Individuale maschile – Eliminazioni

9.00 Tiro a segno Pistola 25m femminile – Qualificazioni (Rapid stage)

9.30 Badminton Singolo maschile e femminile – Gironi

9.30 Badminton Doppio maschile, femminile e misto – Gironi

10.00 Tennistavolo Singolo femminile e maschile – Quarti di finale

10.00 Tuffi Piattaforma 10m individuale maschile – Preliminari

10.45 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m femminile – Qualificazioni

11.00 Scherma Spada femminile individuale – Eliminazioni dirette

11.00 Scherma Fioretto maschile individuale – Fase a gironi

12.00 Tiro a segno Pistola 25m femminile – Finale

13.00 Pugilato Preliminari – Sessione pomeridiana

14.00 Taekwondo femminile 73kg e +73kg, maschile 87kg e +87kg – Quarti di finale, semifinali e ripescaggi

14.00 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m femminile – Finale

14.30 Tennistavolo Singolo femminile e maschile – Quarti di finale

15.45 Tiro a volo Skeet squadre miste – Finale

16.00 Tuffi Sincro trampolino 3m femminile

16.00 Badminton Singolo maschile e femminile – Gironi

16.00 Badminton Doppio maschile, femminile e misto – Gironi

16.30 Pentathlon moderno Individuale femminile – Ranking Round scherma

17.20 Break dance femminile – Round robin Top 16

18.00 Tuffi Piattaforma 10m individuale maschile – Finale

18.00 Scherma Spada femminile individuale – Semifinali

18.00 Scherma Fioretto maschile individuale – Semifinali

18.00 Pugilato Preliminari – Sessione serale

19.00 Taekwondo femminile 73kg e +73kg, maschile 87kg e +87kg – Finali per il bronzo e per l’oro

19.00 Tennistavolo Doppio misto – Finale per il bronzo

19.10 Break dance maschile – Round robin Top 16

19.30 Scherma Spada femminile individuale – Finali

19.30 Scherma Fioretto maschile individuale – Finali

19.50 Tennistavolo Doppio misto – Finale per l’oro

MARTEDI’ 27 GIUGNO

9.00 Tiro con l’arco Individuale femminile – Trentaduesimi e sedicesimi

9.00 Scherma Spada maschile individuale – Fase a gironi

9.00 Tiro a volo Skeet squadre maschili e femminili – Qualificazioni

9.00 Tiro a segno Pistola automatica 25m squadre miste – Qualificazioni

9.30 Badminton Singolo maschile e femminile – Gironi

9.30 Badminton Doppio maschile, femminile e misto – Gironi

10.00 Triathlon Individuale femminile

10.00 Tuffi Trampolino 1m individuale maschile – Preliminari

10.00 Pentathlon moderno Individuale femminile – Semifinali

11.00 Tennistavolo Singolo femminile – Semifinali

11.30 Scherma Spada maschile individuale – Eliminazioni dirette

11.50 Tennistavolo Singolo femminile – Semifinali

12.00 Scherma Sciabola femminile individuale – Fase a gironi

12.40 Tennistavolo Singolo maschile – Semifinali

13.00 Pugilato Preliminari – Sessione pomeridiana

13.00 Pentathlon moderno Individuale femminile – Semifinali

13.15 Tiro a segno Pistola automatica 25m squadre miste – Finale

13.30 Tennistavolo Singolo maschile – Semifinali

13.30 Scherma Sciabola femminile individuale – Eliminazioni dirette

15.45 Tiro a volo Skeet squadre femminili – Finale

16.00 Tuffi Sincro piattaforma 10m femminile

16.00 Badminton Singolo maschile e femminile – Gironi

16.00 Badminton Doppio maschile, femminile e misto – Gironi

16.30 Tennistavolo Singolo femminile – Finale per il bronzo

16.30 Pentathlon moderno Individuale maschile – Ranking Round scherma

17.00 Tiro a volo Skeet squadre maschili – Finale

17.20 Tennistavolo Singolo maschile – Finale per il bronzo

18.00 Scherma Spada maschile individuale – Semifinali

18.00 Scherma Sciabola femminile individuale – Semifinali

18.00 Pugilato Preliminari – Sessione serale

18.00 Tuffi Trampolino 1m individuale maschile – Finale

18.30 Tennistavolo Singolo femminile – Finale per l’oro

18.45 Break dance femminile – Quarti di finale

19.05 Break dance maschile – Quarti di finale

19.10 Scherma Spada maschile individuale – Finali

19.10 Scherma Sciabola femminile individuale – Finali

19.20 Tennistavolo Singolo maschile – Finale per l’oro

19.25 Break dance femminile – Semifinali

19.40 Break dance maschile – Semifinali

20.00 Break dance femminile – Finale per il bronzo

20.10 Break dance maschile – Finale per il bronzo

20.20 Break dance femminile – Finale per l’oro

20.30 Break dance maschile – Finale per l’oro

MERCOLEDI’ 28 GIUGNO

9.00 Tiro a segno Pistola 25m squadre femminili – Qualificazioni

9.00 Tiro con l’arco Individuale femminile – Ottavi di finale

9.00 Scherma Fioretto femminile a squadre

9.30 Badminton Singolo maschile e femminile – Gironi

9.30 Badminton Doppio maschile e femminile – Gironi

10.00 Tennistavolo Squadre maschili e femminili

10.00 Tuffi Trampolino 1m individuale femminile – Preliminari

10.00 Pentathlon moderno Individuale maschile – Semifinali

10.00 Triathlon Individuale maschile

11.00 Tiro con l’arco Individuale femminile – Quarti di finale

11.00 Scherma Sciabola maschile a squadre

12.00 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre miste – Qualificazioni (Q1)

12.00 Tiro con l’arco Individuale femminile – Semifinali

13.00 Pugilato Quarti di finale – Sessione pomeridiana

13.00 Pentathlon moderno Individuale maschile – Semifinali

13.15 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre miste – Qualificazioni (Q2)

13.15 Tiro a segno Pistola 25m squadre femminili – Finale

15.00 Badminton Singolo maschile e femminile – Gironi

15.00 Badminton Doppio maschile e femminile – Gironi

15.30 Tiro con l’arco Individuale femminile – Finale per il bronzo

15.45 Tiro con l’arco Individuale femminile – Finale per l’oro

15.45 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre miste – Finale

16.00 Tuffi Trampolino 1m individuale femminile – Finale

18.00 Tuffi Sincro trampolino 3m maschile

18.00 Pugilato Quarti di finale – Sessione serale

18.00 Scherma Fioretto femminile a squadre – Finali

18.00 Scherma Sciabola maschile a squadre – Finali

GIOVEDI’ 29 GIUGNO

9.00 Scherma Spada femminile a squadre

9.00 Tiro a volo Trap maschile e femminile – Qualificazioni (75 piattelli)

9.00 Tiro a segno Pistola automatica 25m maschile – Qualificazioni (Stage 1)

9.15 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre femminili – Qualificazioni (Q1)

9.35 Canoa slalom K1 maschile – Prima run

10.00 Tennistavolo Squadre maschili e femminili

10.30 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre femminili – Qualificazioni (Q2)

10.50 Canoa slalom K1 femminile – Prima run

11.00 Scherma Fioretto maschile a squadre

11.00 Badminton Doppio misto – Gironi

11.00 Badminton Singolo maschile e femminile – Sedicesimi di finale

11.10 Tiro con l’arco Individuale maschile – Ottavi di finale

11.40 Canoa slalom K1 maschile – Seconda run

11.45 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre maschili – Qualificazioni (Q1)

12.15 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre femminili – Finale

12.25 Canoa slalom K1 femminile – Seconda run

13.00 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre maschili – Qualificazioni (Q2)

13.00 Pentathlon moderno Staffetta mista

13.10 Tiro con l’arco Individuale maschile – Quarti di finale

14.10 Tiro con l’arco Individuale maschile – Semifinali

14.35 Canoa slalom K1 maschile a squadre

14.40 Tiro con l’arco Individuale maschile – Finale per il bronzo

14.45 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre maschili – Finale

14.55 Tiro con l’arco Individuale maschile – Finale per l’oro

15.33 Canoa slalom K1 femminile a squadre

18.00 Badminton Doppio maschile e femminile – Quarti di finale

18.00 Scherma Spada femminile a squadre – Finali

18.00 Scherma Fioretto maschile a squadre – Finali

VENERDI’ 30 GIUGNO

9.00 Tiro a volo Trap maschile e femminile – Qualificazioni (50 piattelli)

9.00 Scherma Spada maschile a squadre

9.00 Tiro a segno Pistola automatica 25m maschile – Qualificazioni (Stage 2)

9.35 Canoa slalom C1 maschile – Prima run

10.00 Tennistavolo Squadre femminili – Semifinali

10.20 Canoa slalom C1 femminile – Prima run

11.00 Badminton Doppio misto – Quarti di finale

11.00 Scherma Sciabola femminile a squadre

11.05 Canoa slalom C1 maschile – Seconda run

11.00 Badminton Singolo maschile e femminile – Quarti di finale

11.30 Canoa slalom C1 femminile – Seconda run

13.00 Tennistavolo Squadre femminili – Semifinali

13.00 Pugilato Semifinali – Sessione pomeridiano

13.15 Tiro a segno Pistola automatica 25m maschile – Finale

13.30 Canoa slalom C1 maschile a squadre

14.10 Canoa slalom C1 femminile a squadre

15.00 Tiro a volo Trap femminile – Finale

16.00 Tennistavolo Squadre maschili – Semifinali

16.45 Tiro a volo Trap maschile – Finale

17.00 Badminton Doppio maschile e femminile – Semifinali

18.00 Pugilato Semifinali – Sessione serale

18.00 Scherma Spada maschile a squadre – Finali

18.00 Scherma Sciabola femminile a squadre – Finali

19.00 Tennistavolo Squadre maschili – Semifinali

SABATO 1 LUGLIO

9.00 Tiro a volo Trap squadre maschili e femminili

9.35 Canoa slalom K1 maschile – Semifinali

10.00 Triathlon Staffetta mista

10.00 Badminton Doppio misto – Semifinali

10.00 Badminton Singolo maschile e femminile – Semifinali

10.00 Judo Squadre miste – Eliminazioni, Ripescaggi, Semifinali

11.00 Tennistavolo Squadre femminili e maschili – Finali per il bronzo

11.03 Canoa slalom K1 femminile – Semifinali

12.00 Pentathlon moderno Individuale femminile – Finale

12.10 Canoa slalom K1 maschile – Finale

12.41 Canoa slalom K1 femminile – Finale

14.30 Tennistavolo Squadre femminili – Finale per l’oro

15.00 Canoa slalom Extreme Kayak maschile – Prova a tempo

15.00 Tiro a volo Trap squadre femminili – Finale

15.25 Pentathlon moderno Individuale maschile – Finale

15.40 Canoa slalom Extreme Kayak femminile – Prova a tempo

16.15 Tiro a volo Trap squadre maschili – Finale

17.00 Judo Squadre miste – Finali per il bronzo

18.00 Badminton Doppio maschile e femminile – Finali

18.00 Pugilato Finali maschili

18.15 Tennistavolo Squadre maschili – Finale per l’oro

19.00 Judo Squadre miste – Finale per l’oro

DOMENICA 2 LUGLIO

9.05 Canoa slalom C1 maschile – Semifinali

10.12 Canoa slalom C1 femminile – Semifinali

11.19 Canoa slalom C1 maschile – Finale

11.50 Canoa slalom C1 femminile – Finale

12.00 Badminton Doppio misto – Finali

12.00 Badminton Singolo maschile e femminile – Finali

13.00 Pugilato Finali femminili

15.05 Canoa slalom Extreme Kayak maschile – Quarti di finale

15.20 Canoa slalom Extreme Kayak femminile – Quarti di finale

15.38 Canoa slalom Extreme Kayak maschile – Semifinali

15.47 Canoa slalom Extreme Kayak femminile – Semifinali

15.59 Canoa slalom Extreme Kayak maschile – Finale

16.05 Canoa slalom Extreme Kayak femminile – Finale

16.40 Cerimonia di chiusura