Sta per terminare il conto alla rovescia per la tappa di Cervinia della Coppa del Mondo 2024/2025 di snowboard cross, in programma da venerdì 13 a sabato 14 dicembre: scopriamo il calendario dell’evento. Si alza il sipario anche sul massimo circuito internazionale che vede sfidarsi spalla a spalla i migliori specialisti di SBX. Le danze si aprono in Italia e la squadra tricolore vuole sfruttare al massimo la pista di casa per iniziare nel migliore dei modi la stagione. Michela Moioli e compagni sono pronti a dare spettacolo: venerdì spazio alle discese di qualificazione, mentre sabato la gara entra nel vivo con ottavi di finale, quarti, semifinali e finali. Ecco, di seguito, il programma dettagliato con date e orari delle gare e tutte le informazioni per seguire l’evento.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

STREAMING E TV – Le gare del sabato della tappa di Cervinia 2024 della Coppa del Mondo di snowboard cross sono visibili per gli abbonati in diretta tv su Eurosport 1, canale visibile anche in streaming su Sky, Dazn e Discovery +. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con cronache e risultati per non perdersi alcuna emozione.

CALENDARIO CERVINIA 2024 SNOWBOARD CROSS

VENERDÌ 13 DICEMBRE

11.00-13.00 Qualificazioni maschili

14.30-15.30 Qualificazioni femminili

SABATO 14 DICEMBRE

11.30 Gara SBX maschile e femminile