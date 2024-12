Per la prima volta Tiffany & Co. progetterà un trofeo per il calcio italiano. Il brand ha annunciato una collaborazione con l’AC Milan per la creazione del trofeo ufficiale della Hall of Fame del club rossonero. “In qualità di Official Trophy Maker della Hall of Fame, Tiffany & Co. porta la sua tradizione e il suo inimitabile stile nella creazione di un simbolo che vuole onorare le figure leggendarie che hanno plasmato i 125 anni di storia del Milan”, si legge nella nota ufficiale. I tifosi rossoneri hanno selezionato i tre nuovi componenti della Hall of Fame del Milan, che saranno ufficialmente svelati nei prossimi giorni e premiati poco prima dell’inizio della partita contro il Genoa di domenica 15 dicembre, quando il Club celebrerà ufficialmente il suo 125° Anniversario.