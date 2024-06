Calcio Storico Fiorentino 2024, Rossi – Bianchi oggi in tv: canale, orario e streaming semifinale

Alle 18:00 di oggi, domenica 2 giugno i Rossi di Santa Maria Novella e i Bianchi di Santo Spirito si sfideranno in occasione della seconda semifinale dell’edizione 2024 del Calcio Storico Fiorentino. In palio c’è il pass per la finalissima, che sarà giocata sul rettangolo di rena il prossimo 15 giugno sempre alle 18:00. Dopo il primo penultimo atto tra i Verdi di San Giovanni e gli Azzurri di Santa Croce ecco un altro confronto da non perdere in quello che è un appuntamento che riesce ad offrire un mix tra sport e tradizione. Da un lato i Rossi, campioni in carica dopo il 9-2 rifilato in finale agli Azzurri nel 2023. Dall’altro i Bianchi, che hanno vinto il Palio 17 volte, ma che non trionfano dal 2017. Ora una nuova possibilità. E un impegno da seguire in tutti i suoi 50 minuti.

SEGUI LA DIRETTA

Chi avrà la meglio? Non resta che scoprirlo a partire dalle 18:00. Come? Sull’intero territorio nazionale la partita (come anche la finale) sarà trasmessa in diretta su Dazn. Ma non solo. Nel territorio regionale sarà possibile seguire l’evento su Toscana TV, Canale 11 e Firenze TV, Canale 80. Sportface.it in alternativa vi offrirà una diretta testuale a partire dal primo minuto di gioco per non perdere neanche nulla delle emozioni di questo appuntamento tra azioni, cacce e testa a testa.

DATA: Domenica 2 giugno

ORARIO: 18:00

TV e STREAMING: Dazn, Toscana TV, Firenze TV