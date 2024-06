Calcio Storico Fiorentino 2024, finale Azzurri vs Rossi in tv: data, orario e diretta streaming

La finale del Calcio Storico Fiorentino 2024 è tra gli Azzurri di Santa Croce e i Rossi di Santa Maria Novella, sarà visibile in tv per la gioia dei tanti appassionati di questo leggendario sport di squadra: ecco di seguito tutte le informazioni su data, orario e diretta streaming. Dopo le semifinali dell’1 e 2 giugno, si torna sul sabbione di Firenze per l’atto conclusivo. Si sfida la formazione azzurra, che ha battuto i Verdi, e quella rossa, che ha avuto la meglio dei Bianchi, in entrambi i casi chi ha prevalso lo ha fatto in modo netto e dunque c’è grande attesa per capire chi trionferà in questa finalissima.

DIRETTA TV FINALE CALCIO STORICO FIORENTINO

La finale del Calcio Storico Fiorentino tra Azzurri e Rossi sarà visibile alle ore 18 di sabato 15 giugno su Dazn, in streaming per gli abbonati, previo inserimento del codice dell’eventuale parental control essendo un evento vietato ai minori di diciotto anni. Sportface.it, invece, vi proporrà la diretta scritta in tempo reale per non perdervi nessuna emozione sulla rena fiorentina.