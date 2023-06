MotoGP, ordine di arrivo e classifica Sprint Race GP Olanda Assen 2023: trionfa Bezzecchi su Bagnaia

La classifica e l’ordine di arrivo della Sprint Race del Gran Premio di Olanda, ottava prova del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito di Assen, a trionfare è Marco Bezzecchi, che si ripete dopo la pole position conquistata in mattinata e sale sul gradino più alto del podio. Alle sue spalle Pecco Bagnaia, che parte bene ma poi viene superato dal connazionale e non riesce più a riprenderlo. Completa il podio Fabio Quartararo, che approfitta della penalizzazione per Brad Binder (originariamente terzo, poi retrocesso al quinto posto) e guadagna una posizione. Bene Aleix Espargaro in quarta posizione, mentre Luca Marini non riesce a ripetersi dopo una bella qualifica e chiude decimo (in realtà ottavo, poi penalizzato). Buone notizie invece per Enea Bastianini, il quale partiva diciottesimo ed è riuscito a concludere addirittura nono. In difficoltà infine Marc Marquez, addirittura fuori dalla zona punti.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

LE PAGELLE

L’ordine di arrivo

Marco Bezzecchi Pecco Bagnaia Fabio Quartararo Aleix Espargaro Brad Binder (penalizzato di due posizioni) Jorge Martin Maverick Vinales Enea Bastianini Alex Marquez Luca Marini (penalizzato di due posizioni) Jack Miller Takaaki Nakagami Johann Zarco Augusto Fernandez Franco Morbidelli Lorenzo Savadori Marc Marquez Raul Fernandez Miguel Oliveira Iker Lecuona Jonas Folger Stefan Bradl

RITIRATO: Fabio Di Giannantonio