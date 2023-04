Cagliari-Ternana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cagliari-Ternana, match dell’Unipol Domus valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. La formazione guidata da Claudio Ranieri, dopo la sconfitta subita contro il Parma, vanno a caccia del riscatto per consolidare il loro attuale piazzamento in zona playoff. La compagine umbra, dal suo canto, è reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro il Venezia ed ha bisogno di ripartire nonostante la polemica tra Lucarelli e Bandecchi. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 30 aprile alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

