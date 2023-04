Roma-Milan 1-1, Mauro Suma contro Mancini: “Inaccettabile come gioca” (VIDEO)

di Antonio Sepe 58

La reazione di Mauro Suma al pareggio tra Roma e Milan per 1-1 nel match valevole per la trentaduesima giornata di Serie A 2022/2023. Non particolarmente entusiasmante l’incontro dell’Olimpico, in cui ha prevalso la paura di perdere e le due squadre si sono quasi accontentate del pari. Il match si è però acceso con due reti nel recupero e un finale emozionante. Non è passato inosservato soprattutto lo sfogo di Suma contro Mancini, difensore della Roma accusato di giocare in modo scorretto. Ecco il video della reazione del giornalista.