Cagliari-Napoli oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Cagliari e Napoli, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023/2024. Periodo da incubo per i sardi, penultimi e con soltanto 5 punti conquistati nel 2024. Non se la passano tanti meglio i partenopei, che però hanno abbracciato un nuovo allenatore in panchina e sono pronti a ripartire. In palio tre punti molto pesanti per entrambe le squadre. La sfida è in programma oggi, domenica 25 febbraio alle ore 15:00 in Sardegna. Diretta in streaming su Dazn.