Cagliari-Juventus, Allegri oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

La Juventus, dopo aver ottenuto un deludente pareggio nel derby contro il Torino, vuole assolutamente conquistare la vittoria contro il Cagliari nel match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La squadra bianconera ha perso il secondo posto in classifica, ma ora deve difendere il terzo in modo tale da evitare di correre rischi in ottica qualificazione alla Champions League. I ragazzi guidati da Allegri, dunque, cercheranno di dare seguito ai risultati in modo tale da chiudere definitivamente il discorso Europa. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di giovedì 18 aprile alle ore 11:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.