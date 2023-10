Cagliari-Frosinone, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Cagliari-Frosinone, match valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024. All’Unipol Domus i sardi sfidano i ciociari per provare a conquistare la prima vittoria in campionato, ma occhio alla formazione gialloblu che ha una discreta classifica e giocherà a mente sgombra. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 12.30 di domenica 29 ottobre.

Cagliari-Frosinone sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero e Alessandro Budel e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Dario Massara e Nando Orsi.