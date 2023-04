Cagliari-Frosinone oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutto pronto alla Unipol Domus per Cagliari-Frosinone, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della gara. Gli uomini guidati da Claudio Ranieri, dopo il pareggio a reti bianche con il Pisa, vogliono tornare al successo per difendere il loro piazzamento in zona playoff. Il club gialloblù, invece, va alla ricerca di altri punti per avvicinarsi ulteriormente alla promozione diretta in Serie A. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 15 aprile alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA