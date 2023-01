Cacereno-Real Madrid stasera in tv: canale, orario e streaming Coppa del Re

Il Real Madrid scende in campo per il primo impegno del 2023. Alle 21:00 di martedì 3 dicembre i Blancos sfideranno il Cacereno nel primo turno della Coppa del Re. Un’occasione per Ancelotti di testare le prime alternative, ma anche per sperimentare nuove soluzioni tattiche e saggiare la condizione dei reduci dal Mondiale. Non è prevista la copertura televisiva in Italia.