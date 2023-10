Bursa-Tortona oggi in tv: programma, orario e diretta Champions League 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Bursa-Tortona, sfida valida come 2^ giornata del Gruppo H della Champions League 2023/2024 di basket. Esordio da sogno per gli uomini di coach Ramondino, che hanno vinto nella prima giornata contro Murcia, in quello che è stato il debutto in una coppa europea nella storia della società piemontese. Ora, la trasferta contro la squadra turca, che ha a sua volta ottenuto un successo nella prima partita, battendo l’Igokea all’overtime. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di martedì 31 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Bursa-Tortona, valida per la Champions League 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.