Burnley-Manchester City oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Burnley e Manchester City, valevole per la prima giornata di Premier League 2023/2024. Si parte subito con i campioni in carica in Inghilterra: i Citizens si Guardiola inaugurano questa nuova stagione andando a giocare in trasferta contro la neopromossa. Partita dal sapore speciale per il tecnico della squadra di casa, quel Vincent Kompany che per diversi anni ha guidato la difesa della squadra di Manchester. La sfida è in programma oggi, venerdì 11 agosto, alle ore 21:00 al Turf Moor. Diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport Football e in streaming su NOW e Sky Go.