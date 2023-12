Brescia-Parma oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Brescia-Parma sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della diciannovesima giornata di Serie B 2023/2024. Si chiude il girone di andata per due formazioni fin qui abbastanza in linea con gli obiettivi: i lombardi sono nel limbo ma dopo la retrocessione sul campo dello scorso anno può andar bene, i ducali guidano la classifica e sembrano lanciati verso la promozione. Chi vincerà? Si parte alle ore 15 di martedì 26 dicembre, diretta tv su Sky Sport 252, diretta streaming su Sky Go ma anche su Dazn.