Boxe, Saul Canelo Alvarez vs John Ryder stanotte in tv: orario e streaming

di Mattia Zucchiatti 38

Saul Canelo Alvarez contro John Ryder. La superstar messicana è chiamata a difendere le sue quattro cinture Wbc, Wbo, Ibf e Wba dei supermedi contro il 34enne britannico, 32 vittorie e 5 sconfitte in carriera. Il combattimento è in programma all’Estadio Akron di Zapopan (nell’area metropolitana di Guadalajara, la città natale di Canelo) come main event della riunione in programma all’01:00 della notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio. Per l’incontro di Canelo bisognerà dunque aspettare le 03:00 circa. Sarà possibile seguire l’evento su Dazn con la telecronaca di Niccolò Pavesi e col commento tecnico di Alessandro Duran. Sportface.it vi offrirà la cronaca del match di Canelo e Ryder nella mattinata di domenica.

Canelo non combatte dal settembre del 2022, quando la vittoria contro il rivale di sempre Golovkin gli permise di ripartire dopo la sconfitta (la seconda in carriera) con Bivol. Per lui ora una ripartenza abbordabile, in vista di un secondo match più impegnativo a fine anno. Ryder ha cinque sconfitte in carriera, l’ultima contro Callum Smith (battuto poi da Canelo pochi mesi dopo). L’evento è organizzato dalla Matchroom.

Programma nottte tra sabato 6 e domenica 7 maggio

Dalle 01:00, Gabriel Valenzuela vs Stevie Spark

A seguire, Oleksandr Gvozdyk vs Ricards Bolotniks

A seguire, Julio Cesar Martinez vs Ronal Batist (Titolo mondiale Wbc pesi mosca)

Intorno alle 03:00, Saul Canelo Alvarez vs John Ryder (Titoli mondiali Wbc, Ibf, Wba, Wbo pesi supermedi)