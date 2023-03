Boxe, Michael Magnesi vs Ayrton Gimenez in tv: programma, orario e streaming Mondiale WBC Silver

A pochi mesi dalla sconfitta contro Anthony Cacace, Michael Magnesi torna sul ring per continuare la sua scalata mondiale. A Valmontone, nella serata di venerdì 31 marzo 2023, il pugile laziale sfiderà l’argentino Ayrton Osmar Gimenez, imbattuto e con un record di 17-0, in un match che prevede in palio la cintura mondiale silver WBC dei pesi superpiuma. Un titolo prestigioso, che in passato ha spesso rappresentato una porta principale per una sfida iridata. Magnesi punta il sogno e ha già dimostrato di poter competere con i big della categoria. L’incontro è in programma alle 22:15 di venerdì 31 marzo e potrà essere seguito in diretta su Rai Sport e in streaming su Rai Play.

Programma venerdì 31 marzo

Ore 20:00, Anthony Elmoety vs Filippo Seca (3 round, junior)

Ore 20:30, Simone Bicchi vs Nerdin Fejzovic (pesi medi, 8 round)

Ore 21:00, Fabrizio Carbotti vs Csaba Toth (pesi medi, 6 round)

Ore 21:30, Daniel Spada vs Nikola Ivkovic (pesi super leggeri, 8 round)

Ore 22:15, Michael Magnesi vs Ayrton Osmar Gimenez (titolo mondiale wbc silver pesi superpiuma) DIRETTA RAI SPORT