Boxe, Michael Magnesi vs Ayrton Gimenez stasera in tv: canale, orario e streaming

Michael Magnesi contro Ayrton Osmar Gimenez. L’incontro, valido per il mondile WBC Silver dei pesi superpiuma, è in programma stasera, giovedì 31 marzo, alle 22:15. All’interno del Parco Giochi Magicland di Valmontone il pugile laziale cerca la scalata iridata dopo la sconfitta in Inghilterra contro Cacace che gli è costato il titolo IBO. Magnesi non si arrende e cerca una sfida iridata. Una vittoria contro Gimenez, pugile argentino con un buon allungo, potrebbe spalancargli la strada, alla luce di un ranking WBC che lo vede all’undicesimo posto.

Quasi un posto al sole per godersi in futuro una grande occasione e una grande sfida. Insomma, Magnesi è uno dei grandi nomi della boxe italiana e uno dei prospetti principali per scrivere la storia. L’incontro di Michael Magnesi contro Ayrton Oscar Gimenez potrebbe essere seguito in diretta esclusiva tv su Rai Sport e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Quale sarà l’esito dell’incontro di venerdì sera? Non resta che scoprirlo.

Programma venerdì 31 marzo (Magnesi-Gimenez, orario italiano e tv)

Ore 20:00, Anthony Elmoety vs Filippo Seca (3 round, junior)

Ore 20:30, Simone Bicchi vs Nerdin Fejzovic (pesi medi, 8 round)

Ore 21:00, Fabrizio Carbotti vs Csaba Toth (pesi medi, 6 round)

Ore 21:30, Daniel Spada vs Nikola Ivkovic (pesi super leggeri, 8 round)

Orario 22:15, Michael Magnesi vs Ayrton Osmar Gimenez (titolo mondiale wbc silver pesi superpiuma) DIRETTA TV RAI SPORT