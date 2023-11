Boxe, Matteo Signani vs Tyler Denny oggi in tv: canale, orario e streaming Europeo pesi medi

Matteo Signani vuole ancora scrivere pagine di storia della boxe. Stasera, sabato 18 novembre, il 44enne campione d’Europa dei pesi medi è pronto a difendere la sua cintura continentale contro Tyler Denny alla “The Halls” arena di Wolverhampton. Il ‘Giaguaro’ cerca un’altra impresa in trasferta. E stavolta a tentare di negargliela c’è il britannico, che ha un record di 17 vittorie, due sconfitte e tre pareggi. Il titolo europeo fa gola a Denny, ma Signani non ha nessuna intenzione di mollare una cintura appartenuta a grandi pugili della storia italiana. Potrete seguire l’incontro di Matteo Signani dalle 23:00 di stasera, sabato 18 novembre, in diretta esclusiva su Rai Sport e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Da Savignano sul Rubicone a Wolverhampton, Signani vuole stupire ancora il mondo della boxe e imporsi come uno dei campioni continentali più anziani in circolazione.