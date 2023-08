Basket, Visconti lascia il ritiro azzurro. Pozzecco: “Lo ringrazio per l’aiuto in questo percorso”

Dopo la vittoria dell’Italbasket nella Trentino Cup 2023 contro la Cina (79-61), Riccardo Visconti è stato autorizzato a lasciare il raduno azzurro. “Prima di tutto lo vorrei ringraziare per ciò che ha dato alla squadra in questi giorni di raduno – ha detto il Ct Gianmarco Pozzecco – È un giocatore di alto livello e ci ha aiutato in questo percorso di costruzione del gruppo. Dispiace davvero. Questi ragazzi sono tutti meravigliosi e ho una grande considerazione per tutti loro. Dobbiamo continuare a lavorare e a stare bene insieme”. Il 24enne è quindi il primo taglio del Ct in vista della definizione del roster per i Mondiali, al via il 25 agosto.

Soddisfatto della prestazione Gabriele Procida: “Sono veramente felice di far parte di questo gruppo, la mia prestazione di questa sera è merito dei miei compagni. Siamo uniti, mettiamo energia in ogni possesso, difendiamo e ci passiamo la palla. Ma soprattutto ci divertiamo tanto a giocare insieme”. Il miglior marcatore con 13 punti è stato Matteo Spagnolo, poi premiato come MVP del torneo: “Siamo una famiglia, come ha detto anche Gabriele è bello fare parte di questo gruppo. Abbiamo carattere e in campo si vede, mettiamo cuore in ogni momento. Questo gruppo è veramente molto unito”.