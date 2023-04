Boxe, Jake Paul contro Nate Diaz il 5 agosto: è ufficiale

di Mattia Zucchiatti 30

Non è McGregor contro Mayweather e nemmeno ci si avvicina. Ma il match tra Jake Paul e Nate Diaz seguirà la stessa logica: un significato sportivo marginale, un business enorme. L’incontro è stato ufficializzato oggi per sabato 5 agosto all’American Airlines Center di Dallas (TX) negli Stati Uniti. Il combattimento sarà disputato al limite delle 185 libbre. con guanti da 10 once, e sarà distribuito e coprodotto a livello globale da DAZN. Sul ring il copione è quello a cui negli ultimi anni siamo stati abituati: un pugile (in questo caso non di vertice) contro uno dei più famosi fighter delle Mma. Nate Diaz è uno degli atleti più spettacolari delle arti marziali miste ed è celebre per il suo spirito di sacrificio all’interno dell’ottagono, cosa che spesso lo porta a chiudere i combattimenti con il volto insanguinato. Memorabili i due match (uno vinto e uno perso) contro Conor McGregor, ma da quella sconfitta nell’agosto 2016 Diaz iniziò a vivere una parabola discendente con tre sconfitte e due vittorie negli ultimi cinque incontri. Poi la sosta dalla Ufc e l’appuntamento – nell’aria da tempo – contro lo youtuber Jake Paul.

Quest’ultimo dal gennaio 2020 ha iniziato una carriera da pugile professionista, affrontando delle sfide contro fighter di mma (Woodley, Silva, Askren) e persino contro l’ex cestista Nate Robinson. Al primo match contro un pugile vero e proprio, come Tommy Fury, fratellastro minore di Tyson, è arrivata però la prima sconfitta in carriera. “Il mio ultimo combattimento non è finito come volevo, ma il risultato è stato la cosa migliore che potesse capitare per le mie aspirazioni di pugile professionista. Ora, il mondo pensa che io sia vulnerabile, ma io sono più concentrato che mai. La mia squadra voleva che affrontassi un combattimento facile come KSI, ma non è così che sono fatto. Nate Diaz è considerato uno dei combattenti più tosti di tutti i tempi, ma lui e la sua squadra hanno parlato troppo a lungo”, le parole di Jake Paul che cerca il rilancio. Ma di fronte c’è un fighter immortale che non si risparmia mai e che lo spettacolo da ring è abituato a farlo da ben prima dello youtuber 26enne.