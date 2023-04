Boxe, Fabio Turchi – Floyd Masson oggi in tv: programma, orario e streaming

Grande attesa per rivedere Fabio Turchi sul ring. Oggi, sabato 1° aprile, il pugile fiorentino combatterà in Australia, a Brisbane, per affrontare Floyd Masson con in palio il titolo Mondiale Cruiser IBO. L’evento è in programma alle 10:00 di sabato 1 aprile, ma l’incontro di Turchi avrà luogo non prima delle 11:30. Potrete seguire l’evento in diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn. Turchi vuole lasciarsi alle spalle un periodo difficile, che si è chiuso il 17 gennaio quando il Tribunale Nazionale Antidoping ha riconosciuto la buona fede del pugile sulla positività ad una sostanza proibita. Scagionato in tutto, Turchi vuole continuare a far parlare il ring. Di fronte c’è il campione australiano dei cruiser, ma il curriculum di Turchi è nettamente superiore a quello di Masson.

Programma

Floyd Masson vs. Fabio Turchi (titolo mondiale IBO pesi cruiser)

Rebecca Hawker vs. Carisse Brown (titolo WIBA pesi piuma donne)

Victor Nagbe vs. Dan Hill (pesi superwelter)

Angel Rushton vs. Tywarna Campbell (titolo australiano pesi superpiuma)

Jalen Tait vs. Arief Blader (pesi leggeri)

Lachlan Nantes vs. Brent Moore (pesi massimi leggeri)

Nathan Watson vs. Manyang Dut (pesi superwelter)