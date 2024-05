Boxe, Canelo – Munguia stanotte in tv: programma, orario e streaming Mondiale supermedi

Saul Canelo Alvarez e Jaime Munguia si sfideranno sul ring della T-Mobile Arena nella notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio 2024. Un superderby messicano che mette in palio i titoli mondiali dei supermedi detenuti dal campione indiscusso della categoria, Saul Canelo Alvarez. Reduce dalla vittoria su Jermell Charlo, il 33enne di Guadalajara cerca un altro successo prestigioso contro il connazionale. Munguia, imbattuto con 43 vittorie (34 delle quali per ko), nell’ultimo impegno ha superato lo statunitense John Ryder per tko. L’evento inizierà alle 02:00 della notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio, ma per l’incontro principale con Canelo e Munguia bisognerà aspettare almeno le 04:30 del mattino di domenica. Sarà possibile vedere l’evento (targato Premier Boxing Champions) in diretta in pay-per-view su DAZN con il commento in italiano di Niccolò Pavesi e Alessandro Duran.

Programma

Saul “Canelo” Alvarez vs. Jaime Munguia (Mondiale IBF, WBA, WBC e WBO supermedi)

Mario Barrios vs. Fabian Maidana (Mondiale WBC interim welter)

Brandon Figueroa vs. Jessie Magdaleno (Mondiale WBC interim piuma)

Eimantas Stanionis vs. Gabriel Maestre (Mondialw WBA “regular” welter)