Boxe, Canelo – Charlo in tv: come vederlo, orario e streaming Mondiale supermedi 2023

di Mattia Zucchiatti 6

Saul Canelo Alvarez contro Jermell Charlo. Nella notte tra sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, intorno alle 05:00, andrà in scena la sfida mondiale tra il messicano e lo statunitense. Canelo è chiamato a difendere i titoli Ibf, Wba, Wbc e Wbo dei supermedi contro Charlo, campione del mondo dei superwelter, in procinto di saltare due categorie di peso. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas, Canelo cerca l’ennesima vittoria prestigiosa della sua carriera. “Sono molto felice di essere coinvolto in grandi incontri come questo. Spero che a tutti piaccia questo match perché sarà una serata fantastica per i fan e per tutti coloro che desideravano vedere questo incontro da molto tempo”, ha detto Canelo. Non è prevista una diretta tv, ma sarà possibile seguire in Italia l’evento in streaming sulla piattaforma FITE.TV al costo di 19.99$.

Programma (Diretta tv Fite.tv Canelo-Charlo)

Canelo Alvarez vs Jermell Charlo – titoli mondiali dei pesi medi WBA, WBC, IBF e WBO

Yordenis Ugas vs Mario Barrios – titolo interim dei pesi welter WBC

Jesus Alejandro Ramos Jr vs Erickson Lubin

Elijah Garcia vs Jose Armando Resendiz

Oleksandr Gvozdyk vs Isaac Rodrigues

Frank Sanchez vs Scott Alexander

Gabriel Gollaz Valenzuela vs Yeis Gabriel Solano

Terrell Gausha vs KeAndrae Leatherwood

Bek Nurmaganbet vs Abimbola Osundairo

Abilkhan Amankul vs Joeshon James

Justin Viloria vs Angel Barrera

Curmel Moton vs Ezequiel Flores