Boxe, Artur Beterbiev vs. Anthony Yarde in tv: programma, orario e streaming Mondiale mediomassimi

di Mattia Zucchiatti 9

Il dominatore dei mediomassimi Artur Beterbiev tornerà sul ring di Wembley stasera, sabato 28 giugno, per sfidare Anthony Yarde con tre sigle in palio: le cinture IBF, WBC, WBO. L’evento inizierà alle 19:55 ma per il main event bisognerà attendere almeno le 22:30. L’intera riunione potrà essere seguita sulla piattaforma streaming gratuita Mola.tv.Basterà registrarsi gratuitamente e accedere con le proprie credenziali per gustarsi un evento di boxe imperdibile. Beterbiev alle spalle ha 18 vittorie, tutte per ko. Il pugile russo, con residenza in Canada, si prepara ad un nuovo capitolo. Ora c’è Yarde, 31 anni, 23 vittorie e due sconfitte in carriera. Combatte in casa, ma ha bisogno di un’impresa contro Beterbiev in questo evento targato Top Rank. Il russo cerca la conferma e nel futuro potrebbe esserci il derby di unificazione contro Bivol, detentore del titolo WBA. Prima però c’è da battere Yarde.

Programma

Artur Beterbiev vs Anthony Yarde (titoli WBC, IBF, WBO mediomassimi)

Artem Dalakian vs David Jimenez (titolo WBA mosca)

Willy Hutchinson vs Emil Markic

Karol Itauma vs Ezequiel Osvaldo Maderna

Charles Frankham vs Joshua Ocampo

Umar Khan vs Sandeep Singh Bhatti

Sean Noakes vs Santiago Garces

Tommy Fletcher vs Darryl Sharp

Joshua Frankham vs Joe Hardy

Khalid Ali vs Ivica Gogosevic

Moses Itauma v Marcel Bode