Boston Celtics-Cleveland Cavaliers stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-2 NBA Playoffs 2024

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Boston Celtics-Cleveland Cavaliers, gara-2 del secondo turno dei Playoff NBA 2023/2024. Si riparte dal 120-95 in gara-1 di Tatum e compagni, che partiranno ancora favoriti e anche in maniera piuttosto netta. I Cavs devono ancora recuperare dalle fatiche della serie finita a gara-7 con i Magic, ma è probabile che si concentrino soprattutto sulle sfide casalinghe quantomeno nella speranza di allungare la serie. Quindi è già scritta la vittoria di Boston? No, perché i Playoff possono sempre regalare sorprese. La palla a due è prevista oggi, nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 maggio, all’01:00 ore italiane. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Celtics-Cavs dei playoff Nba.

STREAMING E TV – Gara-2 tra Boston e Cleveland dei Playoff NBA 2023/2024 non sarà trasmessa in diretta tv, ma solo in streaming su NBA League Pass. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con aggiornamenti, la cronaca al termine della partita e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero niente di questi playoff.