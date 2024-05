Borussia Dortmund-PSG oggi in tv: canale, orario e streaming andata semifinale Champions League 2023/2024

Alle 21:00 di stasera, mercoledì 1 maggio, Borussia Dortmund e PSG scenderanno in campo in occasione della semifinale di andata di Champions League 2023/2024. Per il Dortmund si tratta della quinta semifinale di Coppa dei Campioni, la prima da quando ha sconfitto il Real Madrid nel 2013. La squadra di Terzic punta sul fattore campo, visto che al Westfalenstadion ha subìto solamente tre gol (uno proprio dal Psg ai gironi) in questa edizione della Champions League. Con dieci reti invece gli uomini di Luis Enrique sono quelli, insieme al City, ad aver segnato più gol in questa fase ad eliminazione diretta. Nella fase a gironi il match del Signal Iduna Park terminò 1-1 e garantì al Dortmund il primo posto del girone davanti proprio al Paris. Ora c’è un nuovo confronto con una posta in palio ancora più alta. Potrete seguire la partita di andata in diretta esclusiva su Prime Video. Sportface.it vi offrirà approfondimenti del match con pagelle, parole dei protagonisti e l’eventuale moviola sui casi più dubbi in campo.