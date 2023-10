Borussia Dortmund-Milan, programma e telecronisti Amazon Prime Video Champions League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Amazon Prime Video di Borussia Dortmund-Milan, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Dopo il pareggio dell’esordio, in cui i rossoneri meritavano la vittoria, adesso c’è la trasferta forse decisiva nell’ambito dell’intera economia del girone, quella in casa dei tedeschi. Chi vincerà? Si parte alle ore 21 di mercoledì 4 ottobre.

Borussia Dortmund-Milan sarà visibile su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.