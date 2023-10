Catania-Messina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Catania-Messina sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del primo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. Attesissimo derby siciliano tra i rossoazzurri e i peloritani, al Massimino ci si attendono grandi emozioni nello scontro tra due piazze molto calde che vogliono avanzare al secondo turno della competizione della Lega Pro. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20.45 di mercoledì 4 ottobre, diretta tv o streaming attualmente non disponibile.